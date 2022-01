Aantal patiënten met coronabesmetting in Belgische ziekenhuizen neemt toe

Na een knik op zaterdag (3.752), de eerste daling in bijna een maand tijd, steeg het aantal coronapatiënten zondag opnieuw tot 3.840. Dat is een toename met ongeveer duizend patiënten in vergelijking met tien dagen geleden. Er kwamen zondag 259 patiënten bij. Het zevendaagse gemiddelde daalde wel licht, van 362 naar 360 patiënten per dag.

Het aantal coronapatiënten op intensieve zorg stijgt wel nog, van 376 op zaterdag tot 387 op zondag.

In de meest recente zevendaagse periode met geconsolideerde gegevens, van 21 tot 27 januari, werden 834.246 tests uitgevoerd, waarvan er 384.882 positief bleken. De positiviteitsratio bedroeg 46,14 procent. Op donderdag 27 januari werden 47.359 besmettingen geregistreerd. Drie dagen eerder, op maandag 24 januari, was nog een dagrecord met 75.805 infecties gevestigd.