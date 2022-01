Noodnummer 1722 geactiveerd voor risico op storm of wateroverlast

Het KMI waarschuwt voor stormweer op maandag. De FOD Binnenlandse Zaken activeert daarom tijdelijk het nummer 1722, zo maakt de overheidsdienst zondagavond bekend. Op die manier wil men de hulpdiensten niet overbelasten en blijven de noodnummers vrij voor de meest dringende oproepen.

Voor storm- en waterschade waarvoor men bijstand van de brandweer nodig heeft, kan men een aanvraag indienen via het e-loket www.1722.be of het nummer 1722 bellen. “Bel enkel 112 voor situaties die mogelijk levensbedreigend zijn”, stelt de overheidsdienst.

Een digitale aanvraag indienen via het e-loket 1722.be is de meest rechtstreekse manier om brandweerbijstand te vragen, maar men kan ook het nummer 1722 bellen in situaties die niet-levensbedreigend zijn.

Er worden maandag hevige rukwinden en stormtij verwacht. Op de Ardense toppen waarschuwt het KMI voor veel (winterse) neerslag. Code geel is van kracht.