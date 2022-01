REACTIES. Gemengde gevoelens in Belgisch kamp: van “verdiende winnaar” tot “hij ging er ons niet afgereden hebben”

Iserbyt: “Ik trapte om mijn adem”

Eli Iserbyt won het meeste aantal wedstrijden dit seizoen, maar een wereldtitel zat er niet in. “De derde plaats was gezien de verhoudingen in deze wedstrijd het hoogst haalbare. Lars reed in de tweede helft van de wedstrijd erg snel en ik zat te ver toen Pidcock aanging. Hij bouwde die kloof ook snel uit, dus hij was de sterkste. We hebben als Belgisch team geen grote fouten gemaakt, denk ik. We hebben het tempo hoog gelegd, maar Pidcock legde het nog hoger. Ik denk dus niet dat we konden verbeteren; er waren twee renners beter. Ik heb zelf geprobeerd om dicht te rijden, maar trapte op mijn adem op de trap. Ik wachtte de groep op om samen te werken, maar daar ging het niet veel sneller tot Lars demarreerde. Dat ik geen trui pak, maar wel veel won dit seizoen voelt niet zuur aan. De overwinningen zijn tof, maar een trui is natuurlijk ook belangrijk.”

Toon Aerts: “Had de benen niet”

“Ik had een vrije goeie start. Ik had samen met Laurens Sweeck de opdracht meegekregen om Pidcock en Van der Haar uit hun kot te lokken. In de eerste ronde heb ik dat ook geprobeerd, maar daar merkte ik meteen dat ik de benen niet had. Dit waren niet mijn crossomstandigheden: droog en warm. Er was weinig te doen aan Pidcock. Het is spijtig, want op een ander parcours krijgen we hier met de Belgen meer kansen. Maar dat is veldrijden natuurlijk.”

Michael Vanthourenhout: “Pidcock ging ons niet uit het wiel rijden”

Vanthourenhout was ontgoocheld na de race. “Hij ging ons niet uit het wiel rijden, denk ik”, stelde de renner van Pauwels Sauzen-Bingoal fel. “Ik had mee moeten zijn toen hij dat manoeuvre maakte waarmee we allemaal stil stonden. Hij kreeg direct een twintigtal meter en dan is het zeer moeilijk om het gat met Pidcock nog te dichten. Het bleef nog even op een twintigtal seconden, maar daarna brak de veer toen Van der Haar en Iserbyt wegreden. Vierde was het hoogst haalbare.”

© BELGA

Jens Adams: “De beste heeft gewonnen”

“Ik heb vrede met de zevende plaats. Ik was niet goed vertrokken: ik stond helemaal links tegen de nadars en moest in de tweede ronde van fiets wisselen. Ik ben dus nooit vooraan verschenen. Wel spijtig. Het is moeilijk om op dit parcours terug te keren. Het was een lastige klim, maar je kan overal in het wiel makkelijk volgen. De beste heeft alleszins gewonnen, we hoeven geen excuses te zoeken.”

Laurens Sweeck: “Pidcock reed perfecte koers”

“Ik denk dat we net iets te weinig in groep samen kwamen in achtervolging om Pidcock het moeilijk te maken”, stelde de voormalig Belgische kampioen. “Pidcock had een goeie dag, de sterkste wint. Spijtig genoeg. We hebben in het begin genoeg geprobeerd, maar Pidcock liet niets rijden en reageerde telkens kort. Hij reed de perfecte koers.”