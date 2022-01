Tom Pidcock: “WK winnen werd bijna moeilijker omdat Wout en Mathieu er niet waren”

Groot-Brittannië heeft voor het eerst een wereldkampioen veldrijden. Dat Tom Pidcock daarvoor zou zorgen, stond in de sterren geschreven. In Fayetteville stond er geen maat op de jonge Brit, die in afwezigheid van Mathieu van der Poel en Wout van Aert de rest van het veld degradeerde. “Mensen gaan ervan uit dat het makkelijker wordt als zij er niet zijn, maar je mag niet met die mentaliteit starten”, aldus de nieuwe wereldkampioen in zijn eerste reactie.

“Het ging altijd een super moeilijke race worden. Hoe droger het is, hoe tactischer het wordt”, stelde de kersverse wereldkampioen. En dat bleek tijdens de race. “De Belgen probeerden het heel tactisch te spelen, maar ik heb gereden alsof ik naar de oorlog ging. Ik liet me niet pakken, toen vond ik een kans om weg te rijden. En ik hield het vol.”

Pidcock verwees zelf ook naar de afwezigheid van Mathieu van der Poel en Wout van Aert, de mannen die de vorige zeven WK’s onder elkaar verdeeld hadden. “Het werd bijna moeilijker om te winnen omdat zij er niet bij waren”, zei de jonge Brit daarover. “Mensen gaan ervan uit dat het dan makkelijker is. Maar je kan niet met die mentaliteit starten. Wie er ook start, het zal altijd zwaar worden. Wij kwamen hier met een plan en zijn daarbij gebleven. Uiteindelijk heeft het gewerkt. Stress? Als je hier in Amerika aankomt en dan nog een week in het hotel zit, stijgt die wel. Het was moeilijk.”

Deel één van de opdracht om de drie wereldtitels - veldrijden, mountainbike en de weg - is volbracht. “Wel, tot nu toe is het goed gegaan”, zei Pidcock met de glimlach. Afwachten of hij die onwaarschijnlijke taak kan volbrengen.