Zhao Xintong wint Chinese finale in German Masters snooker

Zhao Xintong heeft zondag in de Tempodrom van Berlijn het German Masters snooker gewonnen. In een volledig Chinese finale liet “The Cyclone” geen spaander heel van Yan Bingtao. Met wervelend snooker maakte hij er via breaks van 74,118, 82, 89, 68 en 70 9-0 van.

Voor de 24-jarige uit Xi’an is het de tweede rankingtitel. Begin december won hij het UK Championship door Luca Brecel in de finale met 10-5 te verslaan.

Voor zijn zege in de Duitse hoofdstad streek Zhao 80.000 pond (96.000 euro) op, Yan kreeg 35.000 pond (42.000 euro) overhandigd. Op de Order of Merit klimt Zhao van de negende naar de achtste plaats en Yan van de vijftiende naar de dertiende. Wereldkampioen Mark Selby blijft de nummer een. Ronnie O’Sullivan wipt over Judd Trump naar de tweede stek. Luca Brecel, in de achtste finales uitgeschakeld door Ricky Walden, blijft de nummer zestien van de wereld.