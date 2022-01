Uit grootschalig Belgisch-Brits onderzoek blijkt dat nog geen een op de tien consumenten bepaalde voedingsproducten koopt omdatze duurzaam zijn. Bij de meeste consumenten spelen labels als ‘eco’ of ‘bio’ amper mee. Als het erop aankomt, is het de prijs die bepaalt wat we kopen. En dat geldt nog meer bij jongeren.