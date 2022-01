Jan Heylen is de trotse eigenaar van de meest gegeerde horloge in de autosport: de Rolex die je krijgt voor een overwinning in de 24 Uur van Daytona. Heylen plaatste in de twee sloturen zelf het orgelpunt en won de GTD-klasse. Laurens Vanthoor verloor in de slotronde een duel om de zege in GTD-Pro tegen Mathieu Jaminet.