Leider Bree-Beek moest bij Helson vrede nemen met een punt, maar daar kon Schoonbeek-Beverst geen munt uit slaan want het nummer twee speelde tegen Zepperen-Brustem eveneens gelijk. Wie wel profiteert, is Torpedo. De Hasselaren wonnen in Eksel en zijn zo nog twee punten verwijderd van de tweede plaats. Bovendien blijven zij op kop in de tweede periode. Onderaan klopte Mechelen a/d MaasAlken. Mag Eendracht toch nog hopen? (jc)