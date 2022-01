Puck Pieterse snelt naar wereldtitel bij dames beloften na heerlijke strijd, Van Anrooij en Van Empel zorgen voor volledig Nederlands podium

Puck Pieterse heeft zich in het Amerikaanse Fayetteville gekroond tot wereldkampioene bij de dames beloften. De Nederlandse klopte haar landgenotes Shirin van Anrooij en Fem van Empel in een spannende strijd binnen de Oranje landsgrenzen.

De drie Nederlandse dames waren de grote favorieten: titelverdedigster Fem van Empel, Shirin van Anrooij en Puck Pieterse. Met Kiona Crabbé stond er één Belgische aan de start. De kopstart was voor de Franse Fouquenet, maar daarna zaten de Nederlandse dames al op vinkentouw. In de tweede ronde kon Van Anrooij zich niet meer inhouden: ze viel aan op de steile klim en zette de rest onder druk. Pieterse volgde het makkelijkst, Van Empel en de Franse Burquier moesten enkele seconden toestaan.

Pieterse en Van Anrooij sloegen de handen in elkaar, Van Empel had geen antwoord op de snelle openingsfase van haar landgenotes. Na de derde beklimming van de beslissende heuvel trapte Van Anrooij op haar adem, waardoor een ontketende Pieterse vrij spel kreeg. Even toch, want de taaie Van Anrooij vocht zich terug tot in het wiel van haar landgenote.

Het tempo stokte door die wedstrijdsituatie, dus kwam ook de derde Nederlandse weer aansluiten in twee fases. De drie topfavorietes konden aan een onderlinge Oranje titelstrijd beginnen in de laatste twee rondes. Pieterse probeerde haar concurrentes nog maar eens los te gooien op de heuvel, maar ook in de voorlaatste ronde bleek dat onmogelijk. Tijd voor een allesbeslissende slotronde, dus.

Pech voor Van Empel

De Nederlandse dames gingen bijna surplassen in aanloop naar de beslissende heuvel, tot Pieterse de knuppel in het hoenderhok gooide. Van Empel volgde stoïcijns, Van Anrooij moest even passen. Maar omdat Pieterse weer even vertraagde, keerde de derde Nederlandse weer terug. Maar een onooglijk opkantje kostte Van Empel de wereldtitel: ze moest van de fiets en kende nadien ook kettingproblemen. Enkel Van Anrooij kon Pieterse nog van de titel houden.

De taaie renster van Trek Baloise Lions vocht zich andermaal terug naar het wiel van Pieterse, die stuk leek te gaan. Tot de sprint. Pieterse wachtte lang, Van Anrooij bleef aandringen maar kwam toch te laat. Een bijzonder ontgoochelde Van Empel werd derde.

Onze landgenote Kiona Crabbé werd elfde.