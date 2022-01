KRC Genk ziet Benjamin Nygren vertrekken naar FC Nordsjælland

Een dag voor het sluiten van de transfermarkt beweegt er nog wat bij KRC Genk. De club maakte zelf bekend dat Benjamin Nygren per direct naar het Deense FC Nordsjælland vertrekt.

De 20-jarige Nygren speelde sinds oktober 2020 al op huurbasis voor het Nederlandse Heerenveen. Die overeenkomst wordt per direct stopgezet. Nygren streek in de zomer van 2019 neer bij KRC Genk maar doorbreken in het eerste elftal lukte de Zweedse aanvaller niet.

(mg/pivan)