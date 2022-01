Onvermijdelijke Storm helpt KV Mechelen in slotminuut voorbij Standard

Standard leek na een sterke eerste helft op weg naar een zes op zes, maar Mrabti en Storm (in de slotminuut) beslisten daar anders over. Malinwa haalde het gevleid met 1-2 van de Rouches.

Bij Standard keerde Dussenne terug uit schorsing en kwam Dragus in de ploeg. Al-Dakhil en Muleka verdwenen uit de ploeg. KV Mechelen zag Coucke en Schoofs terugkeren, Thoelen en Souza ontbraken.

Na een aarzelend begin nam Standard de bovenhand tegen Malinwa. Onder aanvoering van 10.000 Luikse fans zochten de Rouches de aanval. Het resulteerde in kansen voor de bedrijvige Dønnum, Emond en Cafaro, die met twee knappe afstandsschoten uitpakte. Aan de overkant dreigde Malinwa via Shved. Va een vlotte combinatie met Schoofs kon de Oekraïner echter niet genoeg kracht achter zijn schot zetten.

Vlak voor rust was het Standard dat verdiend op voorsprong kwam. Dragus probeerde het na een uitbraak van Dønnum. Vanlerberghe blokte af, waarna Cafaro de bal in één tijd op de slof nam en raak trof: 1-0.

De supporters beloonden Standard met een applaus na het rustsignaal. Alleen slikten de Rouches vroeg in de tweede helft al de gelijkmaker. Dewaele hief de buitenspelval op en Mrabti kon toeslaan. Een domper voor de Luikenaars.

Standard wil snel toeslaan en een periode van meerdere doelkansen ontplooide zich. Coucke had een goede reflex in huis op een inzet van Raskin en Kostas Laifis haalde gevaarlijk uit op vrijschop. De bezoekers namen het af en toe over. Zo moest Bodart alle kwaliteiten aanspreken om Shved van de 1-2 te houden.

Het bleef aangenaam op en neer gaan in Sclessin. De ingevallen Carcela dreigde in het slotkwartier meermaals op de counter, maar telkens werd de technicus in laatste instantie afgeremd door een KV-verdediger.

Net op het moment dat beide partijen zich leken te verzoenen met een puntendeling sloeg KV Mechelen toe. De onvermijdelijke Nikola Storm, pas hersteld van een coronabesmetting, kreeg net iets te veel ruimte van Dewaele en Dussenne om uit te halen en trapte in de korte hoek zijn twaalfde van het seizoen binnen: 1-2.

De nederlaag is een klap voor Standard, dat zijn beste helft sinds langs speelde maar toch op slechts vijf punten boven de gevarenzone blijft hangen. KV Mechelen duikt de top acht opnieuw in.