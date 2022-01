LeBron James (Lakers) wordt behandeld voor knieblessure en is tot nader order out

De linkerknie van LeBron James is gezwollen, waardoor de superster van Los Angeles Lakers enkele tests moet ondergaan. Hij zal pas terug in actie komen als het probleem opgelost is, vertelde coach Frank Vogel zondag.

“Er is een algemene zwelling rond de knie. Zolang dat het geval is, is hij buiten strijd,” zei Vogel in de aanloop van de wedstrijd tegen de Atlanta Hawks. De Lakers komen uit een zes wedstrijden durende road trip in Atlanta en James, die de laatste twee wedstrijden miste door de blessure , is teruggekeerd naar Los Angeles om een MRI te ondergaan. Vogel sluit niet uit dat James er tegen Portland, volgende week woensdag, al opnieuw bij kan zijn.

De 37-jarige James was de jongste weken in vorm, met een gemiddelde van 32,5 punten in zijn laatste 17 wedstrijden. De afwezigheid van Anthony Davis, de andere ster van de Lakers-franchise, zorgde ervoor dat James gemiddeld 36 minuten per wedstrijd in actie moest komen.

Davis komt na meer dan een maand afwezigheid terug in actie tegen Atlanta. Ook Russel Westbrook zal spelen, ondanks een pijnlijke rechterknie.