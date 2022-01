Junior Aaron Dockx diep ontgoocheld met zilveren medaille: “Alles perfect gedaan, behalve de sprint”

Lange tijd zag het ernaar uit dat Aaron Dockx uit Rijkevorsel op weg was naar de wereldtitel bij de juniores. Maar de jonge Kempenaar liet zich in de laatste hectometers vloeren door zijn Zwitserse ex-ploegmaat Jan Christen. De ontgoocheling was groot.

De Zwitser reed een jaar lang voor IKO-Crelan, het opleidingsteam van de broers Roodhooft waar ook Dockx deel van uitmaakt. Christen verkaste intussen naar Team Pogi, het opleidingsteam van Tadej Pogacar en Team UAE. “Ik kende Jan goed en dacht dat ik hem in de sprint kon kloppen”, deed Dockx zijn verhaal. “Op de weg win ik massasprinten, vandaar mijn vertrouwen. Het was echter de bedoeling dat ik vanuit het wiel de sprint zou inzetten maar mijn twee kompanen drongen me de kop op. Ik gebruikte die laatste dalende strook om snelheid te maken en hoopte hen zo te verrassen. Maar helaas kwam Jan nog over mij heen. Misschien had ik meer naar de nadars moeten sprinten zodat ze me slechts langs één kant konden passeren.”

Laat net dat het enige foutje zijn dat Dockx zichzelf mag aanwrijven. “Ik denk inderdaad dat ik voor het overige een bijna perfecte koers heb gereden. In de derde ronde kreeg ik zelfs even een kloof maar ik kwam ten val en werd terug bijgebeend. Ik voelde me ook de sterkste man in koers maar een kloof slaan lukte niet echt. Ja, het is zuur om in de sprint te verliezen. Momenteel is het inderdaad de ontgoocheling die overheerst, misschien volgt later wel het besef dat zilver op een WK ook niet slecht is.”

Dockx maakt straks, na een seizoen met een Europese titel als uitschieter, de overstap naar de beloften. “Ik hoop dat ik de overstap redelijk vlot kan maken. Direct meedoen voor de zeges zal nog niet lukken maar regelmatig eens top tien rijden, daar hoop ik toch op.”