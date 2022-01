In de Sint-Laurentiuskerk in Verrebroek vond zaterdagnamiddag de begrafenis van Dean Verberckmoes (4) plaats. De jongen werd vorige week dood teruggevonden, nadat twee vrienden van zijn mama op hem moesten passen. Tijdens de ingetogen uitvaartplechtigheid werd onder meer een brief voorgelezen van mama Elke. “Ik had jou zo graag zien opgroeien tot de man die je zou worden.”