Nederlandse talkshow met Stromae als gast trekt 1,1 miljoen kijkers

Stromae – ofwel Paul Van Haver (36) – was zaterdag te gast in de talkshow ‘Matthijs gaat door’ op de Nederlandse openbare omroep. Daar bracht hij zijn twee nieuwe singles van de aankomende plaat ‘Multitude’ live. Meer dan een miljoen mensen zaten voor de buis voor de passage van de Belg. En hij liet een sterke indruk na.

Dit keer geen verrassingen in de vorm van nieuwe singles, wel bracht Stromae ‘Santé’ en ‘L’enfer’ live in de studio van Matthijs gaat door. Die uitzending is goed bekeken. 1,1 miljoen kijkers lokte de talkshow van Matthijs van Nieuwkerk zaterdagavond.

Die kijkers waren sterk onder de indruk van onze landgenoot. Verschillende reacties op sociale media zijn lovend. “Stromae is de reïncarnatie van Jacques Brel in zijn 21e-eeuwse vorm. Ik ben sprakeloos door zijn verschijning en talent”, schrijft iemand. “Dit is zo goed, zo indrukwekkend” ; “Stromae is buitencategorie. Er staat geen maat op dit talent.”

De officiële clip van L’enfer is intussen al 19 miljoen keer bekeken en heeft 17 miljoen streams op Spotify. Het nieuwe album Multitude verschijnt op 4 maart. Op 27 februari, vijf dagen na de avant-première in Paleis 12 in Brussel, staat hij in Amsterdam in de Afas Live. Op 14 april 2023 trekt hij opnieuw naar Amsterdam. Dan staat hij in de Ziggo Dome.