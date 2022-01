Ex-speler Anderlecht trapt Egypte in verlengingen naar halve finales Afrika Cup

Egypte is de derde halvefinalist op de Afrika Cup. De Farao’s moesten daar wel hard voor strijden tegen Marokko. Pas in de verlengingen kon Egypte het verschil maken dankzij een doelpunt van Trezeguet, een oude bekende uit de Jupiler Pro League.

Het duurde niet lang vooraleer Marokko zich op voorsprong hees. Sofiane Boufal toonde zich al na 7 minuten koelbloedig van op de penaltystip. Mohamed Salah, de sterspeler van Egypte, sleepte verlengingen uit de brand met een vroege gelijkmaker in de tweede helft.

In die verlengingen was Salah opnieuw van goudwaarde met de assist op de winning goal van Trezeguet in de 100ste minuut. Hij is een oude bekende uit het Belgisch voetbal: de intussen 27-jarige winger werd in 2015 nog met grote trom binnengehaald bij Anderlecht, maar hij kon bij paars-wit nooit doorbreken. Hij werd ook nog uitgeleend aan Moeskroen en speelt tegenwoordig bij Aston Villa in de Premier League.

Selim Amallah (Standard) speelde 86 minuten mee bij Marokko, terwijl Tarik Tissoudali (AA Gent) tot de 111de minuut aan de bank gekluisterd bleef. Later op de dag bikkelen Senegal en Equatoriaal-Guinea nog om het vierde en laatste halvefinaleticket (20 uur). Zaterdag al kwalificeerde gastland Kameroen, de volgende tegenstander van de Farao’s, zich ten koste van Gambia (0-2) en Tom Saintfiet, en schaarde Burkina Faso zich eveneens bij de laatste vier door de maat te nemen van Tunesië (1-0).