OVERZICHT VROUWENVOETBAL. Corona slaat toe: vier clubs geven preventief forfait

Terwijl KRC Genk Ladies B met 5-2 onderuit ging tegen leider Gent, pakte Alken in tweede nationale een puntje op het veld van Charleroi. In de provinciale reeksen noteerden we vier forfaits. “Donderdag hebben enkele speelsters afgemeld omdat ze een positieve zelftest hebben afgenomen”, aldus coach Patrik Damen (Fufo Beringen). “We hebben dan preventief forfait gegeven”. Ook bij Dilsen-Stokkem, Elen en Herk FC waren er enkele positieve testen.