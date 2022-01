Shawn Mendes stelt concertreeks in Europa uit

Fans van Shawn Mendes zullen nog een jaartje langer op hun favoriete artiest moeten wachten. De Canadese zanger stelt zijn Europese tournee, met ook een stop in het Sportpaleis, uit naar 2023.

Mendes meldt het nieuws zelf op sociale media. “Het spijt me zo dat ik jullie niet eerder kan zien”, schrijft hij. “We werden er helaas toe gedwongen om de tourdata in het Verenigd Koninkrijk en de EU de verplaatsen naar 2023 door de pandemie. De tour zal starten in juni met de geplande Noord-Amerika-data. De nieuwe data voor de Europese tour staan op wonderthetour.com.”

Het concert in het Sportpaleis zou normaal doorgaan op 14 april, maar wordt nu doorgeschoven naar dinsdag 18 juli 2023. De ticketverkopers worden via mail op de hoogte gebracht.