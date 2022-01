Antwerp wipt naar voorlopige tweede plaats na nipte zege bij AA Gent, dat met kansen morst

AA Gent blijft wachten op een eerste zege in 2022. Erger nog. Tegen rechtstreekse concurrent Antwerp leden de Buffalo’s een heel pijnlijke thuisnederlaag. Hierdoor moet het team van Hein Vanhaezebrouck voorlopig afhaken in de strijd voor een plekje in de top-vier. Antwerp doet dankzij de nederlaag van Anderlecht een ronduit uitstekende zaak in de rangschikking. Gent blijft achter met een schamele 4 op 15.