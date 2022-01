Baron Constantijn van Vloten, ereconsul-generaal van Rusland in Nederland bij de Russische vlag en het portret van president Poetin. — © Tom Palmaers

Sint-Truiden/Borgloon

Constantijn van Vloten en Kris Beckers, ereconsuls voor respectievelijk Rusland en Oekraïne, wonen beiden in Haspengouw. Ze kruisen de diplomatieke degens over de gespannen situatie in Oost-Europa. Een snuif geopolitiek vanuit Groot-Gelmen en Hoepertingen.