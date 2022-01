Noord-Korea doet grootste rakettest in vijf jaar tijd

Noord-Korea heeft een van z’n grootste raket-lanceringen in de voorbije 5 jaar uitgevoerd. Het vuurde een middellange-afstandsraket af. Die vloog zo’n 2.000 kilometer hoog en 800 kilometer ver, en belandde uiteindelijk in zee.

“Het projectiel vloog in oostelijke richting”, zo maakte de Zuid-Koreaanse generale staf bekend. Het is nog niet duidelijk of het om een nieuwe test van een ballistische raket ging.

Noord-Korea lijkt zo te blijven werken aan een omstreden kernprogramma. Volgens VN-resoluties mag de zelfverklaarde kernmacht dergelijke wapens niet testen.

Noord-Korea heeft sinds het begin van dit jaar al verschillende keren raketten getest. Gewoonlijk gaat het om grond-grondraketten die, afhankelijk van hun ontwerp, ook een kernkop kunnen dragen.