Bestuurster verrast door op hol geslagen paard dat straat oversteekt

Op de Vliegveldlaan is er zondag een ongeval tussen een paard en een auto gebeurd. Het dier stak ruiterloos de weg over. Een bestuurster kon het dier niet meer ontwijken. Het gewonde paard rende nog ever verder voor het gestopt kon worden.

Johan Lenaerts uit de Geelstraat was aan het werken in zijn tuin toen hij op straat een losgeslagen paard zonder ruiter zag voorbijkomen. “Ik ben meteen erachter aangegaan het heb kunnen stoppen. Het beest was ernstig gekwetst aan de beide achterbenen en borst en verloor bloed. Ik wandelde de straat nog een paar keer op en af met de bedoeling de berijder te vinden. Maar er was niemand te zien. Ik ging dan richting Vliegveldlaan. Daar zag ik een auto staan. De politie was ook al ter plaatse.”

Blikschade

“Het paard bleek daar plots de drukke straat over te zijn gelopen en werd aangereden door de auto,” weet Lenaerts. Het voertuig liep blikschade op. Het paard raakte gewond aan de twee achterbenen. De politie was drukdoende om de eigenaar te achterhalen. Uiteindelijk werd het paard naar een dierenarts uit de buurt gebracht die de eerste zorgen ging toedienen. Meteen daarna werd ook de eigenaar van het paard getraceerd. (jcr)