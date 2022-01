Amaury Capiot houdt ex-wereldkampioen Mads Pedersen af en pakt eerste profzege in Franse openingskoers

Vorige week was hij er al heel dichtbij in de eerste Europese koers van het jaar, en met een weekje uitstel is het hem gelukt: Amaury Capiot heeft zijn eerste zege van het seizoen beet. De Belg van Arkéa-Samsic won de GP La Marseillaise na een sprint met een uitgedund groepje. Ex-wereldkampioen Mads Pedersen werd tweede. Het is voor de 28-jarige Capiot tevens zijn eerste profzege.

Nadat het Europese wielerseizoen vorig weekend in Spanje op gang werd geschoten, was het zondag tijd voor de eerste koers op Franse bodem. Dat is traditiegetrouw de GP La Marseillaise: een pittige, heuvelachtige wedstrijd die al sinds 1980 op de kalender staat. De jongste jaren was het ook maar al te vaak een thuisrijder die er won: landgenoot Dries Devenyns was in 2016 de laatste die de Fransen er van een overwinning kon houden. Vorig jaar pakte Aurélien Paret-Peintre de zege.

Zes renners kozen al vroeg het hazenpad. Met daarbij twee Belgen: Aaron Van Poucke (Sport Vlaanderen-Baloise) en Louis Blouwe (Bingoal-Pauwels Sauzen-WB). Ze kregen het gezelschap van de Fransen Nicolas Debeaumarché, Clément Carisey, Alexis Gougeard en de Nederlander Danny van der Tuuk. Van Poucke werd echter al vroeg gelost, in zijn plaats kwamen nog twee Fransen aansluiten: Jordan Jegat en Julien Amadori.

Ulissi opent de debatten

Het hoofdzakelijk Franse zevental reed al snel een voorsprong van meer dan 6 minuten bij elkaar, maar gaandeweg werd de kopgroep uitgedund op het pittige parcours. Alexis Gougeard - in 2015 nog ritwinnaar in de Vuelta - zou het uiteindelijk het langst volhouden.

In het peloton werd de finale geopend door Diego Ulissi, één van de favorieten. De Italiaan koos het ruime sop op de Pas d’Oulier, op zo’n 30 kilometer van de aankomst, en bevond zich al snel alleen op kop. De achtervolging werd ingezet door onder meer Guillaume Martin. Uiteindelijk zou er een samensmelting komen: Ulissi werd bijgehaald door zijn teamgenoot Alexys Brunel, Martin, Sandy Dujardin en vroege vluchters Gougeard en Debeaumarché.

Groepssprint in Marseille

Het zestal begon samen aan de laatste klim van de dag, de Col de la Gineste. Daar liet Martin de rest al snel ter plekke. De Fransman kwam met een voorsprong van rond de 15 seconden boven, maar er volgde nadien nog een afdaling van 10 kilometer. Het peloton afhouden bleek een onmogelijke opdracht. Het kwam tot een sprint met een fors uitgedunde groep in de straten van Marseille: Mads Pedersen leek daarin op weg naar winst, maar uiteindelijk bleek Amaury Capiot de snelste.

Voor de 28-jarige Capiot is het zijn eerste zege als profrenner. Een week geleden was hij er al heel dichtbij in Spanje: toen moest hij in de Classica Comunitat Valenciana nipt de duimen leggen voor de Italiaan Giovanni Lonardi.