Genk

Tijdens de eerste coronagolf belandden covidpatiënten in ons land sneller op intensieve dan in Nederland en Duitsland, maar ze werden minder beademd en stierven er ook minder vaak. Dat blijkt uit een vergelijkende studie van ziekenhuizen in de Euregio.