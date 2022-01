Beurstips van Cédric (22) worden gretig gelezen: “Ik sta op 80 procent winst”

De nieuwe Paul D’Hoore zit nog op de schoolbanken en woont nog bij zijn mama. Amper 22 is hij, Cédric Proost uit Merksem. Maar toch zit hij al vier jaar op een aandelenportefeuille die gestaag groeit, én schreef hij al een boek met tips over beleggingen, beurzen en bitcoins. Het verkoopt als zoete broodjes. En dat nét op het moment dat het weer stormt op de beurzenmarkt. “Als je jong bent, kan je op zeer lange termijn beleggen. Dat is een garantie op succes.”