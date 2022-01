Nieuwe details over Maddie McCann: verdachte maakte zwembaden schoon in hotel waar meisje verbleef

Nieuwe details in het onderzoek naar de verdwijning van Maddie McCann wijzen opnieuw in de richting van hoofdverdachte Christian Brückner. Dat meldt de Duitse krant Bild. De veroordeelde pedofiel zou het vakantieverblijf waar het meisje en haar gezin destijds verbleven, “door en door kennen” omdat hij er geregeld de zwembaden schoonmaakte.

Madeleine McCann verdween op 3 mei 2007, net voor haar vierde verjaardag, uit de vakantieflat die haar ouders huurden in de Ocean Club in Praia da Luz in de Portugese Algarve. Zij is nooit teruggevonden.

In juni 2020 kwam Christian Brückner (44) voor de eerste keer in beeld. Hij werd al snel als hoofdverdachte aanzien. Ook die piste liep uiteindelijk op een dood spoor omdat de Duitser een alibi zou gehad hebben op het moment van de verdwijning van het meisje. Maar volgens de Duitse krant Bild zijn in het onderzoek nu nieuwe details opgedoken die opnieuw in de richting van Brückner wijzen.

Christian Brückner zit momenteel in de cel vanwege andere aantijgingen — © BILD

Onderhoud zwembaden

Brückner, die momenteel in de cel zit vanwege andere aantijgingen, zou volgens de speurders een “zeer nauwkeurige kennis hebben van het vakantieverblijf” omdat hij er verschillende keren kwam om onderhoudswerken uit te voeren. Zo maakte hij onder meer de zwembaden schoon van het Ocean Club-complex.

Tot een aanklacht in de zaak-Maddie is het nog niet gekomen. Of deze nieuwe ontdekkingen daar verandering in zullen brengen, is niet duidelijk.