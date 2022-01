Geert Molenberghs: “Hopelijk in februari naar code oranje en in maart naar code geel”

Een normaler leven tegen de lente, daar hoopt Molenberghs op. “Laten we hopen dat we in de maand februari naar code oranje gaan en in maart naar code geel”, zegt de expert en lid van de GEMS bij ‘C’est pas tous les jours dimanche’, een praatprogramma op het Franstalige RTL-TVI. “De epidemiologische piek zal stilaan bereikt worden en kan in maart naar het laagste punt zakken.”

Het aantal corona-patiënten in onze ziekenhuizen is voor het eerst in bijna een maand gedaald. Van ruim 3.800 naar zowat 3.750. Dat bleek zondag uit voorlopige cijfers van Sciensano. Op intensieve zorg zien ze wel nog een lichte stijging.