REACTIES. Anderlecht “domineerde wedstrijd”, feeststemming bij “sprookje” Union

Union St-Gilloise won andermaal belangrijke punten in de strijd om de titel in de Jupiler Pro League. Dit keer ging stadsgenoot Anderlecht voor de bijl met 1-0. “Anderlecht had meer balbezit, maar deed er weinig mee.”

Wesley Hoedt was teleurgesteld na de wedstrijd. “We domineren deze wedstrijd, maar we hebben er niks aan”, stelde de Nederlandse verdediger. “Op hun manier pakken ze veel punten. Maar wij misten voldoende aanvallende impulsen. Verdedigend stonden we er wel, denk ik. Zij komen aan kansen op de counters, maar verder gaven we niks weg. Dat tegendoelpunt zou niet mogen en moeten we onszelf aanrekenen.”

Zijn doelman Hendrik Van Crombrugge trad hem bij. “We zaten vrij comfortabel in de wedstrijd, maar desondanks gaven we veel kansen weg aan Union. Achteraf moeten we dan blij zijn dat er maar één doelpunt viel. Union staat erom bekend een georganiseerd blok te zijn, en daar hadden we het duidelijk moeilijk mee. We vonden niet de juiste ruimtes, zeker niet op de helft van de tegenstander. Balbezit is leuk, maar we moeten dat ook omzetten. De balcirculatie moest sneller, niet eenvoudig op dit hobbelig en droog veld. Maar dat zijn geen excuses, we waren niet goed genoeg.”

Feeststemming bij Union

De spits scoorde niet, maar was wel weer beslissend. “Een fantastisch gevoel. We wilden beter doen dan in de eerste matchen tegen de toppers. Dat hebben we voor elkaar gekregen. Een belangrijke wedstrijd volgt nog tegen Antwerp. Het was lastig, we zaten niet helemaal in ons spel. Ik denk dat we meer van kant moesten wisselen om ruimte te creëren. In de eerste helft hadden we het moeilijk, maar we staan wel voor. We wisten dat zij moesten komen omdat ze in die play-offs willen, waardoor wij meer ruimte kregen. We hadden sowieso de betere kansen. Zij hadden net iets meer balbezit, maar creëerden te weinig en deden ons te weinig pijn.”

Siebe Van Der Heyden is een ex-Anderlechtspeler. Dus de verdediger voelde zich extra goed. “Een derby winnen voelt altijd fantastisch. Ik heb heel lang bij Anderlecht gespeeld, dus dat is altijd iets speciaals. En winnen al zeker. Union is echt onbeschrijflijk, een sprookje. We gaan verder door op ons elan, dit geeft weer een boost. We geven achteraan weinig weg en hielden weer de nul. Een gevolg van hard werken bij iedereen, ondanks die twee dagen recuperatie.”