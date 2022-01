De ploeg van de hoofdstad? Niet meer twijfelen, dat is momenteel Union. Anderlecht was dan wel de betere ploeg in de Brusselse derby, maar daar koop je niets mee. De competitieleider haalde het met 1-0, nadat het eerder dit seizoen ook al de heenwedstrijd in het Lotto Park met 1-3 was gaan winnen. De kloof tussen leider Union en nummer vier Anderlecht bedraagt nu al de volle vijftien punten.