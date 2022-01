19 bestuurders testen positief op alcohol bij controles in Hasselt en Herk-de-Stad

Hasselt/Herk-de-Stad

Maar liefst 19 bestuurders hebben in de nacht van zaterdag op zondag positief getest op alcohol bij controles in Hasselt en Herk-de-Stad. Ze kregen een rijverbod van minimum 3 uur tot 15 dagen rijbewijs kwijt. De politie stond op het Leopoldplein, de Koning Boudewijnlaan en de Diestsesteenweg in Hasselt en het kruispunt van de Diestsesteenweg/Industrieweg in Herk-de-Stad. 710 bestuurders waren safe. mm