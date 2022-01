Spectaculaire beelden tonen hoe waaghals net niet tegen de grond vliegt met ‘wingsuit’

‘Wingsuit’ piloot Vincent Martinod (28) is niet vies van wat avontuur en spanning. In Zwitserland filmde hij een vlucht met zijn ‘wingsuit’. Daarbij vloog hij rakelings langs de klif. “Op het begin van de vlucht zat ik op een 2 meter van de grond”, laat hij in een reactie weten. Een ‘wingsuit’ bootst ongeveer een vliegende eekhoorn na. Door kunstmatige vliezen onder de armen en tussen de benen kan je al vliegend naar beneden springen. Op het einde open je dan natuurlijk je parachute om veilig te landen. Zo bracht ook Vincent het er na zijn spectaculaire stunt veilig vanaf.