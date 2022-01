Straf: amper 19-jarige neoprof Arnaud de Lie wint sprint op Mallorca

De amper 19-jarige Belgische neoprof Arnaud de Lie (Lotto-Soudal) heeft zondag de laatste eendagskoers in Mallorca gewonnen. Hij was de snelste van het pak in de sprint. De Lie haalde het in een groepssprint en bezorgde zijn team zo een tweede zege in deze editie van de Challenge Mallorca. Vrijdag won Tim Wellens de Trofeo Serra de Tramuntana.