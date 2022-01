Daniil Medvedev eist dat umpire actie onderneemt tegen publiek tijdens finale Australian Open: “Het zijn idioten”

Daniil Medvedev heeft zich nog wat minder populair gemaakt bij de tennisfans tijdens de finale van de Australian Open tegen Rafael Nadal. De Rus, die herhaaldelijk boegeroep over zich heen kreeg, eiste van de ref dat die hard zou ingrijpen. “Alsjeblieft is niet genoeg”, zei Medvedev, waarop hij zich voor het oog van de camera’s helemaal liet gaan over de fans. “Idioten”, “leeghoofden” en “hun levens moeten echt wel heel slecht zijn”, zei Medvedev onder meer.