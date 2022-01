Tal van politici betonen eer aan Freddy Thielemans na overlijden

Federaal minister van Pensioenen Karine Lalieux spreekt van een “groot humanist, een echte man van links en een door iedereen gewaardeerd burgemeester”. “Freddy Thielemans was een sleutelfiguur in Brussel. Hij belichaamde het Brussel waar wij van houden: open voor cultuur, diversiteit en feest. Je hebt me zoveel geleerd, Freddy. We zullen je missen.”

Voor de fractieleider van de PS in de Kamer, Ahmed Laaouej, was de voormalige burgemeester een “unieke, innemende en populaire persoonlijkheid”, die “de geest van Brussel en onze waarden van vooruitgang belichaamde”.

Ook aan Vlaamse zijde wordt met lof gezwaaid. Volgens Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert “verliest de Brusselse socialistische familie een kleurrijk figuur”.

Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) noemt Thielemans “synoniem voor en gezicht van Brussel. Een gezicht met een snor, daarachter een glimlach en daarachter een heel groot hart voor zijn stad.”

Federaal minister van Energie Tinne van der Straeten zegt op Twitter: “Rust zacht et bon vent Freddy Thielemans. Ik herinner hem als altijd tussen de mensen, als de burgemeester die je altijd tegen kwam op de hoek van de straat.”