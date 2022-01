Bekende ‘urbex’-hoeve in Riemst gaat in vlammen op: “Hier gebeuren dingen die het daglicht niet mogen zien”

Riemst

In de nacht van zaterdag op zondag heeft een felle brand gewoed in de leegstaande hoeve Pauly in Zussen. Het vuur vond een gretige bondgenoot in het nog aanwezige stro en vele hout. De brandweer kon het woonhuis en de stallingen van de als monument geklasseerde hoeve en ook de woning van de aangrenzende bewoners van de Mgr. Trudo Jansstraat vrijwaren. Pittig detail: de hoeve is op dit ogenblik niemands eigendom maar is wel gekend als kraakpand en als speelterrein van de ‘urban explorers’.