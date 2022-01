Esperanza Pelt ziet reeks van 11 zonder nederlaag gestopt

Geen twaalf zonder nederlaag voor Esperanza Pelt. Ze verloren met 4-0 bij Sint-Lenaerts. De Limburgers namen de eerste 20 minuten voor hun rekening, maar Palmans en Mulder kregen de kopkansen niet tussen het kader. Balverlies bij Pelt in de zestien zette de thuisploeg op 1-0. De bezoekers waren de kluts kwijt en bij een tegenaanval van Sint-Lenaarts stond het 2-0 bij de rust. In de tweede helft verhoogden de Limburgers de druk. Ze brachten een tweede spits en namen achterin meer risico’s. Sint-Lenaarts loerde echter met succes op de counter. Het werd een zware 4-0-pil en voor Pelt stopt het bij de reeks van 11 zonder nederlaag. Jan Smolders (Pelt): “Het mooie liedje kon niet blijven duren. Wij waren niet goed genoeg en werden de tweede helft in twee minuten droog gepakt. Tegen Beringen zal het uit een ander vaatje moeten.”

