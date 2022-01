Donald Trump wil bestormers Capitool gratie verlenen als hij opnieuw president wordt

Als hij in 2024 opnieuw verkozen zou worden tot president, dan zou hij bereid zijn om de bestormers van het Capitool gratie te verlenen. Dat heeft Donald Trump zaterdag gesuggereerd tijdens een bijeenkomst in Texas, zo meldt The Washington Post. “Als ik de verkiezingen win, zullen we die mensen van 6 januari (2021, nvdr.) eerlijk behandelen”, zo luidde het onder meer.

Hoewel de 75-jarige Donald Trump er al meermaals op gehint heeft in 2024 een nieuwe gooi naar het presidentschap te doen, heeft hij zijn kandidatuur nog niet officieel bevestigd. Dat houdt hem echter niet tegen om het land rond te reizen en van zijn bekende rally’s te houden.

Op zo’n bijeenkomst zaterdag in Conroe (Texas) had Trump het opnieuw over de vervolging van degenen die op 6 januari 2021 met geweld het Capitool in Washington D.C. bestormden. Iets waar hij in de voorbije maanden al vaker publiekelijk kritiek heeft geuit, maar nu nam hij zelfs het woord “gratie” in de mond. “Als ik me kandidaat stel (voor de presidentsverkiezingen van 2024, nvdr.) en ik wil, dan zullen we die mensen van 6 januari eerlijk behandelen”, aldus Trump. “Als daar gratie voor nodig is, dan zullen we ze gratie verlenen, want nu worden ze zo oneerlijk behandeld.”

De Amerikaanse autoriteiten hebben in de nasleep van de bestorming van het Capitool - voornamelijk door aanhangers van Trump die weigerden om de verkiezingsoverwinning van Joe Biden te accepteren - in totaal meer dan 700 mensen opgepakt en aangeklaagd. Eerder deze maand werden Stewart Rhodes, de oprichter van de Oath Keepers, en tien andere leden van de extreemrechtse groepering, nog aangeklaagd wegens opruiende samenzwering.