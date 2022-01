Op een snelweg in Maharashtra, in het westen van India speelde zich op 27 januari een vurig spektakel af. Heel wat chauffeurs passeerden een vrachtwagen waar de vlammen al hoog uit oplaaiden. De bestuurder van de brandende truck had zelf pas na vier kilometer door wat er gaande was. Hij kwam er met de schrik vanaf, maar de vrachtwagen werd volledig in de as gelegd.