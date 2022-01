Lieven Van Gils blikt terug op busongeval Sierre waarin hij een vriend verloor: “Tijd heelt alle wonden? Vergeet het”

“Een verrukkelijke kerel. Zo één die op het voetbalveld om zich heen keek: Kan ik een kameraad bedienen en hém laten scoren? Zo een mens was Frank. Echt waar.” Op 12 maart is het tien jaar geleden dat een bus met Vlaamse schoolkinderen crashte in het Zwitserse Sierre. Eén van de slachtoffers was Frank, leraar in de Sint-Lambertusschool in Heverlee én een vriend van Lieven Van Gils (57). Om meester Frank te eren, maakte hij Niets gaat over, een pakkende documentairereeks op Eén. “Tijd heelt alle wonden? Vergeet het, tijd heelt juist niets.”