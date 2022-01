FUTSAL OVERZICHT: Enkel Meeuwen kan winnen in eerste of tweede nationale

De drie Limburgse eersteklassers konden vrijdag niet zegevieren. Eisden-Dorp was een maatje te klein voor Châtelet, terwijl Borgloon ongetwijfeld blijer was met de zijn draw tegen Charleroi dan Hasselt met zijn gelijkspel in Lierse. In tweede nationale B zette Wellen de buren van PIBO Hoeselt een pad in de korf in de titelstrijd met een zwaarbevochten 2-2 in de derby. Na de 1 op 6 van de Limburgers staat Borgerhout, dat nipt Houthalen klopte, er het best voor. Meeuwen was de enige Limburgse club in eerste en tweede nationale die zijn wedstrijd won.