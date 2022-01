Efteling mag van rechter maximaal 5 miljoen bezoekers per jaar ontvangen

In 2016 is er in de natuurvergunning uitgegaan van een maximaal aantal bezoekers van vijf miljoen per jaar. Meer bezoekers zou leiden tot meer verkeersbewegingen en daardoor ook tot meer uitstoot van stikstof dicht bij een Europees erkend ‘Natura 2000’-gebied.

In 2017, 2018 en 2019 heeft de Efteling meer dan het toegestane aantal bezoekers ontvangen. Omwonenden vroegen de provincie om hier te handhaven. De provincie wees dat verzoek, en de bezwaren erop, drie keer af. Dat mocht niet, oordeelt de rechter nu.

De provincie had moeten achterhalen of de Efteling maatregelen heeft getroffen om stikstofuitstoot en het effect daarvan op de natuur tegen te gaan. Ook op uitleg vanuit de provincie over de maatregelen die de Efteling wél neemt, is de rechtbank kritisch: beter onderzoek naar die maatregelen is nodig.

De provincie moet binnen de tien weken een nieuw besluit nemen over het handhavingsverzoek van de omwonenden.