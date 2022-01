Sven Nys biedt excuses aan voor uitspraak tijdens WK veldrijden: “Mag nooit gebeuren”

Nys had in zijn commentaar tijdens de live-uitzending een term gebruikt die beledigend is voor mensen met een verstandelijke beperking. De oud-veldrijder zag op het WK hoe zijn renster Lucinda Brand de loef afgestoken werd door Marianne Vos, die het voor de achtste keer haalde.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen