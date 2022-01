Toronto Raptors winnen na drie verlengingen bij leider Miami Heat in NBA

De Toronto Raptors hebben zaterdagavond in de NBA een knappe overwinning geboekt bij Miami Heat, de leider in de Eastern Conference. Na een thriller met drie verlengingen trokken de bezoekers aan het langste eind met 120-124.

Fred VanVleet was met twee driepunters in de laatste verlenging beslissend. Zijn teamgenoot Gary Trent Jr. werd met 33 punten topschutter. Bij de thuisploeg blonk Jimmy Butler uit met een triple-double (37 punten, 14 rebounds, 10 assists).

Golden State hield thuis Brooklyn in bedwang met 110-106 ondanks 32 punten van Kyrie Irving bij de Nets. Klay Thompson kende geen topavond maar was met een driepunter tien seconden voor tijd wel beslissend voor de Warriors. Die verstevigden hun tweede plaats in de Western Conference achter de autoritaire leider Phoenix.