Tsjechen Katerina Siniakova en Barbora Krejcikova winnen dubbeltitel op Australian Open

De Tsjechen Katerina Siniakova en Barbora Krejcikova hebben zondag de titel in het vrouwen dubbelspel gewonnen op de Australian Open in Melbourne.

Het duo versloeg in de finale na een strijd van twee uur en 42 minuten de Kazachse Anna Danilina en de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia. Het werd 6-7 (3/7), 6-4 en 6-4.

De 25-jarige Siniakova en de 26-jarige Krejcikova zijn de nummers 1 en 2 op de wereldranglijst en ze vormden het eerste reekshoofd in Australië. In de halve finales hadden ze Elise Mertens en de Russin Veronika Kudermetova uitgeschakeld. Mertens won vorig jaar de dubbeltitel aan de zijde van de Wit-Russische Aryna Sabalenka door in de finale Siniakova en Krejcikova te verslaan.

Voor de Tsjechen is het hun vierde grandslamtitel. Eerder wonnen ze twee keer Roland Garros (2018 en 2021) en een keer Wimbledon (2018).

In het enkelspel schreef Krejcikova vorig jaar Roland Garros op haar naam. Tijdens deze Australian Open ging ze er in de kwartfinales uit tegen de Amerikaanse Madison Keys.