VAB: “Helft van Vlamingen stelt aankoop van wagen uit”

De helft van de Vlamingen stelt de aankoop van een wagen uit. De belangrijkste reden is omdat ze niet weten of ze moeten kiezen voor een elektrische wagen, een hybride of een met een verbrandingsmotor. Dat blijkt uit de Mobiliteitsbarometer van mobiliteitsorganisatie VAB, een online bevraging bij 2.000 Vlamingen.

Van de respondenten die de aankoop uitstellen zegt 47 procent dat te doen omdat ze twijfelen over de aandrijfvorm van de wagen. Andere redenen zijn dat ze hun wagen minder gebruiken door de coronacrisis (30 procent) of dat ze te lang moeten wachten op een nieuwe wagen (6 procent).

Opvallend is dat vooral bij jongeren de lange wachttijden een rol spelen. Jongeren twijfelen ook iets minder welke aandrijfvorm ze moeten kiezen.

Verder geeft 27 procent van de respondenten aan een tweedehandswagen te zullen kopen in de nabije toekomst. Vooral jongeren kiezen voor een tweedehandswagen: 42 procent van de 18-24 jarigen en 38 procent van de 25-34 jarigen. Daarnaast kiest 35 procent van de respondenten voor een nieuwe wagen en 8 procent voor een bedrijfswagen. Ongeveer een kwart van de bevraagden weet nog niet waar ze zullen voor kiezen.

Wie een tweedehandsauto koopt, kiest vaker voor een klassieke aandrijfvorm. Dat komt omdat men onzeker is over het aanbod in de toekomst en dus nog even een ‘veilige keuze’ maakt, verklaart VAB. Bij de keuze voor een nieuwe wagen, kiest men vaker voor 100 procent elektrisch of (plug-in) hybride.