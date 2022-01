KV Oostende maakt een einde aan indrukwekkende zegereeks van Cercle Brugge en doet gouden zaak in degradatiestrijd

KV Oostende heeft in Brugge een gouden zaak gedaan in de degradatiestrijd. Tegen ploeg in vorm Cercle Brugge wonnen de Kustboys met 0-1, nadat D’Arpino een kwartier voor tijd het enige doelpunt van de partij liet optekenen met een heerlijke vrije trap. Oostende profiteert onderin zo optimaal van het puntenverlies van Seraing, Zulte Waregem, Eupen en Beerschot.

KV Oostende is Anderlecht niet, bleek in Jan Breydel. Afgelopen week verbaasde ploeg in vorm Cercle Brugge nog vriend en vijand door 0-2 te gaan winnen op Anderlecht, maar zaterdagavond swingde het allemaal een pak minder. De omstandigheden zaten ook niet mee: nog voor de rust zag Cercle met Decostere en Daland twee verdedigers uitvallen, een goal met een voetje buitenspel van Matondo terecht afgekeurd én evenveel strafschoppen door de neus geboord. Vooral aan de fase met Bätzner, net voor de rust, zat een stevig reukje. Denil moest er het VAR-scherm bijhalen, en oordeelde dat de bal opnieuw van de stip mocht.

Verder: een West-Vlaamse derby met bitsige duels, veel discutabele fases maar weinig goed voetbal. Oostende hield op die manier stand, maar écht gevaar creëren zat er lang voor de Kustboys niet in. Enkel D’Haese kon twee keer dreigen: voorin woog Oostende gewoon te licht. Dat is opvallend, want met Gueye zit een spits op de bank die dit seizoen al elf keer scoorde. Maar die gooide er tijdens de winterstop met zijn klak neer, en zeult naar verluidt enkele kilo’s teveel mee.

D’Arpino tovert

Beterschap na de rust, dan maar? Schwung kwam er wel. Zowel Cercle als KV Oostende besloten om aan te vallen, maar de laatste pass of beslissing bleek vaak een probleem. Eerst kwam Matondo alleen voor Hubert, maar de spits talmde te lang. Aan de overkant sneed D’Haese perfect naar doel, enkel zijn afwerking leek nergens naar. De beste kans voor Cercle kwam er iets na het uur. Da Silva en Matondo mochten in een knotsgekke fase van dichtbij scoren, maar Hubert en zijn verdediging weerden zich als gewapend beton. Het ongeloof bij groen-zwart werd met de minuut groter: KV Oostende bleek een kat met negen levens.

Plots kreeg KVO te maken met een belegering van Cercle. Nu was het Denkey zijn beurt: nadat Matondo niet kon trappen, schoof de invaller de bal voorlangs. Om wat ademruimte te scheppen, besloot KVO-trainer Pflanz om een wissel te doen. Kvasina kreeg zijn minuten. En toen gebeurde het ondenkbare: een treffer voor Oostende. Een sterke D’Haese versierde een vrije trap, en D’Arpino krulde de bal magistraal vanop 25 meter in de winkelhaak. Gans Jan Breydel verbouwereerd, behalve wie van de kust kwam. Oostende had nu nog een kwartiertje om de situatie recht te trekken. Maar dat bleek geen sinecure.

Cercle waagde zich aan een slotoffensief(je), KV Oostende gebruikte alle trucjes uit het boek om zich naar het laatste eindsignaal te slepen. Dat lukte uiteindelijk: drie gouden en felbevochten punten voor KV Oostende, terwijl groen-zwart opnieuw weet wat verliezen is. Door die nederlaag tuimelt het mogelijk nog uit de top-8.