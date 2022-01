Maaseik pijnlijk onderuit, Achel boekt eerste zege

Eindelijk weer publiek in de Maaseikse Steengoed Arena. Greenyard kon de steun van haar achterban gebruiken want tegenstander Menen doet het tot dusver uitstekend in haar laatste seizoen. Coach Joel Banks gunde Thys een basisplek in het midden, setter Vanker bleef staan aan de pas. Met drie winners op rij knalde Cirovic de partij op gang: 3-1. Vanaf dan nam Menen echter het heft al in handen. Rotty en Plaskie stonden stevig aan het kanon. Captain Cox hield de thuisploeg nog in het spoor tot moneytime maar met ook Sinnesael sterk in blok namen de bezoekers verdiend afstand: 0-1. Tijd om te reageren voor Greenyard. In set twee kwam het beter voor de dag. Vooral Cirovic, Cox en Martinez namen hun ploeg op sleeptouw. Ook Thys was aanwezig in het midden, vooral blokkerend.

Klus afmaken

Kindt, Plaskie en Rotty brachten Menen echter enkele keren dichterbij. Meer nog, na een derde, West-Vlaams killblock op rij leken de bezoekers goed op weg in het slot. Een afwezige Treial serveerde out en Menen had een setbal beet: 23-24. De klus afmaken lukte echter niet. Via Cox ging Maaseik er dan toch nog op en over en Cirovic hing de bordjes niet veel later gelijk met een prima ace: 27-25 en 1-1.

Was Maaseik nu ontketend? Toch niet. Cox was nochtans in goeden doen, maar dat bleek niet te volstaan. Rotty en Kindt bleven ook in set drie vlotjes scoren voor Menen, dat toch net iets scherper voor de dag kwam. Echt spannend werd het dan ook niet. Met een killblock zette Sinnesael zijn team weer verdiend op voorsprong. In set vier ging het lang gelijk op. Beide teams hielden mekaar in evenwicht. Over 16-13 ging het uiteindelijk naar 17-20 en 20-23. Een kloof die Menen niet meer handen gaf. Rotty troefde Cox af voor de topscorerstitel en Sinnesael zorgde voor een eerste matchbal met een killblock. Reggers werkte die weg, maar het was uitstel van executie. De bezoekers trokken de driepunter oververdiend aan boord en wippen over Maaseik in de stand.

Misstap ontoelaatbaar

Op de volgende speeldag trekt Greenyard naar nummer vijf Leuven. Een nieuwe misstap is stilaan ontoelaatbaar. Limburgse buur Achel verging het dit weekend een pak beter. Het boekte haar eerste zege van het seizoen tegen Gent: 3-1 (27-25, 16-25, 25-22, 25-23). Een ontketende Campforts kroonde zich met twintig stuks tot topscorer in een sfeervolle Koekoek, terwijl een ijzersterke Verschueren verkozen werd tot Star of the Game. De Achelaren hopen nu bevrijd te zijn en gaven de rode lantaarn alvast door aan Waremme, de tegenstander van nu woensdag.

Sets: 20-25, 27-25, 19-25, 21-25.

Maaseik: Cox, Thys, Vanker, Martinez, Cirovic, libero: Perin, Treial. Vielen in: Reggers, McCluskey, Lomba, Bonatto, Nikkinen.

Menen: Kindt, Sinnesael, Plaskie, Rotty, Lankinen, libero: Stuer, Andersen. Vielen in: Dedeyne, Vanneste.