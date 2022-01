Verrassing in ‘Dancing with the stars’: geen afvaller, wel extra punten

‘Dancing with the stars’ begon al meteen met een verrassing: deze week zou er niemand naar huis moeten. Toch tellen de punten van zaterdagavond wel mee voor de volgende week. Dus de celebs moesten er wel hun beste beentje voor zetten. Ook al omdat er extra punten waren te verdienen met een essentieel element én een discomarathon. En een kandidaat heeft maar liefst drie keer een tien gekregen.

Na passion week is het deze week switch-up week in Dancing with the stars. Met andere danspartners dus. En dat is voor de sterren op de dansvloer wel wat wennen. Al gaat dat voor de een al wat vlotter dan de andere.

“Jemig Jonatan”

Tiktoker Jonatan Medart moet Björk een weekje loslaten en danst met Margot, de voormalige danspartner van Meteojoor dit seizoen. ”Het voelt alsof ik Björk aan het bedriegen ben”, klinkt het eerst nog bij Jonatan. “En dat voelt heel goed.” Ze beginnen met een moderne dans op te tonen van Shawn Mendes, die over nieuwe vriendschappen aangaan, en loslaten gaat. Een emotioneel thema tegelijk voor Jonatan: “Nu ik wat bekender ben geworden, zie ik heel erg goed wie mijn echte vrienden zijn en van wie je dacht dat het goed zit, maar dat niet zo blijkt te zijn.”

© Play4

Het nieuw samengestelde koppel slaagt erin de jury te overtuigen. “Jemig Jonatan, dit was echt ontzettend goed”, klinkt het bij Jan Kooijman. “Jij bent echt aan het groeien als danser.” Een mening die wordt beaamd door de overige juryleden. Het levert hem 34 punten op. Met het extra element valt dan nog eens maximaal vijf punten te verdienen. En jawel , ze krijgen de volle vijf. Wat Jonatan en Margot op 39 punten brengt.

“Schrik”

Turnster Nina Derwael weet elke week de jury meer en meer overtuigen. Maar dat ze haar vaste dansmaatje de voorbije week moest missen, dat zat haar niet lekker. “Ik werk niet voor niets al tien jaar met dezelfde turncoach”, merkt ze op. En dan hoort ze van Frank dat ze de samba zal dansen, met dan ook nog eens de aartsmoeilijke batucada als essentieel element. “Ik heb hier schrik van.”

© Play4

Maar zoals ze al een paar weken doet, slaagt ze er ook nu weer in om een perfecte dans neer te zetten. Zo perfect dat ze liefst drie (!) keer een tien krijgt van de jury. Alleen de altijd wat strengere Joanna deelt een 9 uit. Voor de batucada krijgt ze van Joanna een 4 op 5. Wat haar totale aantal op een duizelingwekkende 43 punten brengt. Alleen Jani Kazaltzis haalde ooit al het volledige maximum van de punten in het tweede seizoen van Dancing with the stars.

Krachtig moment

Lotte Vanwezemael wisselt niet alleen van partner, ze krijgt ook nog eens een vrouw als danspartner. Met Björk danst ze een Argentijnse tango en moet ze een gancho zien te perfectioneren op de tonen van Haunted van Beyoncé. Makkelijk is het niet, en de jury merkt een paar werkpuntjes op. “Vooral als je meer de vloer hebt, en het moment wat stiller is, vind jij het spannender”, merkt Jan op. “Maar dat is niet nodig.”

© Play4

Toch is de jury het erover eens: dit is een heel krachtig moment in de geschiedenis van Dancing with the stars. De dans levert Lotte 29 punten op, voor haar gancho krijgt ze 3 punten. Wat het totaal op 32 punten brengt.

Snelle kakkerlak

Afsluitend dansen Nora en Simone met elkaar. Na een knappe dans met twee tienen vorige week, is dat nu andere koek. “I’m gonna be your worst nightmare”, kondigt Simone aan. Zo, dat zet de toon.

© Play4

Ze mogen de rumba doen, met een cucaracha. Een danspas die Joanna bij haar jurering zal samenvatten als het doodtrappen van een snelle kakkerlak. “Die heb je heel mooi laten zien, prachtige uitvoering”, zegt ze nog lovend. Jan Kooijman geeft haar nog een werkpuntje mee: haar benen heeft ze iets te kort gehouden. “Hou er iets meer lucht tussen, dan wordt het nog mooier.” Ze verzamelt in totaal 33 punten en krijgt liefst de volle vijf punten voor de cucaracha van Joanna. Wat haar totaal op 38 punten brengt.

Met een discomarathon op de tonen van Rasputin van Boney M wordt Dancing with the stars afgesloten. 8 punten voor beste koppel gaan naar Nora, de 2 punten gaan naar Lotte. Jonatan krijgt er vier bij, Nina zes. Dat brengt de stand op 49 punten voor Nina, 46 voor Nora, 43 voor Jonatan en 34 voor Lotte. Die punten gaan mee naar volgende week, wanneer het alweer tijd is voor de halve finale. Gelukkig krijgt iedereen weer hun danspartner van weleer terug.