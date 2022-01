Limburg United boekt moeizame overwinning tegen Luik

Limburg United had moeite met Bogaerts af te stoppen, maar Delalieux en Lambot hielden de score gelijk. Na twee bommen van Hammonds was de eerste kloof gemaakt. Dedroog viel uit met een schouderblessure. Luik reageerde in het tweede quarter via Lemaire en naderde tot 45-44, vooral door een slecht verdedigd Limburg. Het was opnieuw Lambot die met enkele shots orde op zaken stelde. Nelson kwam sterk uit de kleedkamer en maakte zeven punten in minder dan twee minuten (59-49). United verdedigde sterker en kon daardoor enkele fast-breaks lopen. Maar dan vielen de Limburgse shots niet meer binnen. Robeyns en Depuydt brachten Luik opnieuw in de match (67-64). Nelson en Lambot hielden een dreigend Luik af, al bracht Depuydt met een bom hun nog tot op 85-83 op 15 seconden van het einde. Littleson stelde de overwinning veilig aan de vrijworplijn. (jope)

Quarters: 31-22, 21-25 (52-47), 20-19 (72-66), 14-17.

Hubo Limburg United: NELSON 6+11, LAMBOT 15+8, DELALIEUX 8+3, HAMMONDS 6+2, PALMI 0+2, Littleson 7+4, Lesuisse 0+0, Dedroog 3+0, Dammen 0+0, Desiron 5+4, Blanchart 2+0.

RSW Luik: LEMAIRE 16+2, IAROCHEVITCH 5+2, BOGAERTS 9+0, DEPUYDT 6+14, KOHAJDA 8+2, Robeyns 3+13, Bruwier 0+0, Lhoest 0+0, Spaleta 0+3.