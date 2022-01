Marianne Vos troeft Lucinda Brand af na titanenduel en snelt in Fayetteville naar achtste (!) wereldtitel veldrijden

Marianne Vos (34) heeft in het Amerikaanse Fayetteville haar achtste wereldtitel veldrijden veroverd. Na een razend spannend duel met Lucinda Brand - het duo reed al snel samen voorin - was het Vos die uiteindelijk als winnares uit de bus kwam. De Italiaanse Persico voorkwam dat we een volledig Nederlands podium zagen: zij was Alvarado te snel af in de strjid om de bronzen medaille.